Omicidio De Santis, arrestato il presunto omicida

Ha 21 anni ed è uno studente di scienze infiermieristiche, Antonio De Marco, il presunto omicida del giovane arbitro Daniele De Santis e della sua fidanzata Eleonora Manta. È stato fermato questa sera a Lecce. Secondo quanto riferito dal procuratore di Lecce, Leonardo Leone De Castris in un breve incontro con i giornalisti, il giovane è di Casarano (Lecce) ma viveva in una casa in affitto ed è stato per un periodo "coinquilino" delle vittime. Non ci sarebbe ancora un movente, perché l'uomo non ha confessato.