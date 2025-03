Abodi: "Crisi club di C? Piena fiducia in Marani"

Le parole del ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi, parlando a margine di una visita allo stadio di Taranto in vista dei Giochi del Mediterraneo. "Nei confronti del presidente Marani c'è una fiducia assoluta. Insieme al presidente Figc, Gabriele Gravina, saranno fatte le valutazioni necessarie per capire come rispondere alle crisi che non sono solo dei club di serie C ma in generale anche dell'economia e dei territori dove non sempre è possibile trovare risorse per mantenerli"

"Intervento del governo? No, le valutazioni saranno fatte dal sistema calcio al suo interno, a partire dalla Lega Pro, e peraltro nei confronti del presidente Marani c'è una fiducia assoluta. Insieme al presidente Figc, Gabriele Gravina, saranno fatte le valutazioni necessarie per capire come rispondere alle crisi che non sono solo dei club di serie C ma in generale anche dell'economia e dei territori dove non sempre è possibile trovare risorse per mantenerli". Lo ha detto il ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi, parlando a margine di una visita allo stadio di Taranto in vista dei Giochi del Mediterraneo, in merito ai problemi delle società e in particolare alla situazione del Taranto.