Torna "Area C": ogni martedì su Sky Sport 24

Da oggii, martedì 10 novembre, torna su Sky l’appuntamento con Area C.

Tutti i martedì alle 17 su Sky Sport 24 (e anche on demand su Sky Q) un approfondimento dedicato al campionato di Serie C, con highlights, interviste e commenti sulle partite dei tre gironi. Tutti i gol di giornata saranno visibili già dal lunedì a partire dalle 21.30 su Sky Sport 24.

Alla conduzione ci sarà Erika Calvani e accanto a lei, in studio, si alterneranno Gianluca Di Marzio e Luca Marchetti. Ogni settimana, un riassunto dei temi principali del turno di campionato appena concluso e un focus per ogni girone, con le storie e i personaggi più rilevanti, raccontati attraverso le immagini del campo e le parole dei protagonisti. In occasione della prima puntata, dalle 17 su Sky Sport 24, ospite in collegamento il Presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli.