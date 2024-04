Partita chiave per il Catania, che arriva da tre sconfitte consecutive in campionato ed è ancora in lotta per non retrocedere: se i rossazzurri dovessero chiudere la regular season tra il 16° e il 19° posto, sarebbero costretti a giocare i playout, rinunciando così al loro posto nei playoff guadagnato con la vittoria della Coppa Italia Serie C. Derby prezioso anche per il Messina, che con una vittoria potrebbe chiudere il discorso salvezza. Diretta dalle 20:45 su Sky Sport 251

