Tramite un comunicato ufficiale, la Lega Pro ha annunciato lo slittamento della data di inizio dei playoff: non più sabato 4 maggio, ma martedì 7. Il tutto in attesa di scoprire l’esito del ricorso del Taranto che, qualora dovesse essere accettato, cambierebbe la classifica finale del girone C e, di conseguenza, anche la griglia dei playoff

Slitta l’inizio dei playoff di Serie C: non più sabato 4 maggio, come era in programma inizialmente, ma martedì 7. Ad annunciarlo è la stessa Lega Pro tramite un comunicato ufficiale. La decisione è arrivata a causa del ricorso presentato al Collegio di Garanzia del CONI da parte del Taranto, a seguito dei 4 punti di penalità ricevuti nel mese di marzo (legati a una irregolarità nei versamenti dello scorso dicembre). Qualora il ricorso dovesse essere accolto, la classifica del girone C subirebbe ovviamente modifiche che, di conseguenza, cambierebbero anche la griglia dei playoff. Proprio per questo, per evitare ulteriori cambiamenti, la Lega Pro ha deciso di spostare di 3 giorni l’inizio dei playoff che si concluderanno il prossimo 9 giugno.