Si comincia questo mercoledì 9 dicembre con le prime tre partite in diretta alle 15: Piacenza-Novara, Fermana-Arezzo e Avellino-Bisceglie. Ogni settimana una selezione di partite live in pay-per-view, per gustarsi su Sky un’immersione totale nel calcio: dalla Champions alla C

La Serie C su Sky. C come calcio, quello delle piccole provincie e delle grandi piazze. Quello dei giovani e delle idee, della passione e della rivalità (sportiva) che contraddistingue il nostro paese. L’Italia dei 100 campanili, anzi dei 59, come le squadre di Lega Pro. Ognuna con le sue storie, con le sue speranze, con i suoi idoli.

I protagonisti Da Bortolussi del Cesena e Cianci del Teramo, che hanno segnato 10 gol (tanti quanti Ibra), a chi invece come Evacuo ne ha segnati più di tutti nella storia della Serie C e ancora non ha voglia di smettere. Dalla Ternana che ha infilato 10 vittorie consecutive nel girone C al Renate che prova lo stesso filotto, ma nel girone A.

Grandi piazze e vecchie conoscenze Dalla voglia di riscatto di tutta Bari, che si è fermata a un passo dalla B la passata stagione, alla Juventus U23 che lo scorso anno invece ha vinto il suo primo trofeo. Da Maxi Lopez che non finisce di stupire e divertirsi nella squadra più argentina d’Europa, la Sambenedettese, ai figli d’arte, come Ganz, che segna come il papà, o come Mandorlini che invece con il papà si allena tutti i giorni, visto che è il suo allenatore. Sono solo degli esempi, solo i primi, di tantissimi che scoprirete insieme a noi. Ogni weekend e ogni settimana.

In pay-per-view fino a 15 gare per giornata Sky trasmetterà fino a 15 partite per ogni giornata di Serie C in diretta pay-per-view su Sky Primafila. Da domani, mercoledì 9 dicembre, sarà possibile acquistare i singoli incontri al prezzo di 4,99 euro a partita. Si comincia con le prime tre partite in programma alle ore 15: Piacenza-Novara (Sky Sport 251), Fermana-Arezzo (Sky Sport 252) e Avellino-Bisceglie (Sky Sport 253).

Area C Per dare ancor più visibilità al campionato, è confermato l’appuntamento con “Area C”, l’approfondimento condotto da Erika Calvani, insieme a Gianluca Di Marzio e Luca Marchetti, con highlights, interviste e commenti sulla Lega Pro. “Area C” è in onda ogni martedì alle 17 su Sky Sport 24 (e anche on demand su Sky Q), ed inoltre verranno dedicati nuovi spazi nella programmazione di Sky Sport 24, in particolare nel week end. Tutti i gol di giornata saranno visibili invece già dal lunedì a partire dalle 21.30 sempre su Sky Sport 24.