Lega Pro, Ghirelli rieletto presidente

Francesco Ghirelli è stato rieletto presidente della Lega Pro per il secondo mandato. Il numero uno uscente, nominato per la prima volta il 6 novembre 2018 succedendo a Gabriele Gravina (attuale presidente della FIGC), ha raccolto 49 voti a favore contro le 3 preferenze per lo sfidante Andrea Borghini. Nel computo finale figurano anche 4 schede bianche e un astenuto. Eletti come vice presidenti Marcel Vulpis e Luigi Ludovici. I consiglieri del nuovo direttivo sono: Alessandra Bianchi (Padova), Mauro Bosco (Vis Pesaro), Angelo D'Agostino (Avellino), Orazio Ferrari (Pistoiese), Antonio Magrì (Virtus Francavilla) e Patrizia Testa (Pro Patria).

Ghirelli, 72 anni (è nato a Gubbio l'11 ottobre 1948), ha in passato ricoperto incarichi dirigenziali nel Perugia (direttore generale) e Bari (amministratore delegato). E' stato inoltre nel comitato organizzatore del mondiale di volley 2010, presidente della Lega di Beach Volley, segretario generale della Figc e direttore generale della Lega Pro.