Svanberg idea per l'estate: contatti Massara-Sabatini

Il Milan ha individuato il profilo giovane su cui puntare per il centrocampo in estate: ci sono stati dei contatti nelle scorse ore contatti con il Bologna per Svanberg – classe 1999 – che però i rossoblù ora non vorrebbero cedere. Svanberg sarebbe una soluzione più per giugno. Il giocatore piace anche a Leicester e Southampton, ma i rapporti tra i due club italiani sono buoni e nel caso il Milan dovrebbe battere le concorrenti inglesi: la richiesta del Bologna è di 15 milioni. Resta in piedi sempre la possibilità Meité del Torino (la richiesta è di un milione per il prestito e 10 mln il diritto di riscatto).