Un tifoso speciale per ovviare all'assenza di supporters sugli spalti. È la particolare iniziativa dell'Albinoleffe, che in occasione della gara giocata sabato 13 febbraio contro la Juventus Under 23 - valida per la 24^ giornata del girone A del campionato di Serie C - ha fatto debuttare allo stadio di Gorgonzola, dove gioca le sue partite interne, Pierino. Si tratta di un robot, o meglio di un "cobot", come definito dalla società bergamasca, che ha fatto sventolare una bandiera con i colori sociali del club per tutta la durata del match. Lo strumento, rinominato Pierino in onore di Pierino Bugatti, uno storico tifoso e sbandieratore dell'Albinoleffe scomparso da qualche anno, sarà utilizzato in tutte le gare in casa della società bluceleste e avrà il compito di colmare simbolicamente il vuoto sugli spalti causato dall'assenza forzata dovuta alla pandemia da Covid-19. L'esordio di Pierino non è stato fortunato soltanto per quanto riguarda il risultato: l'Albinoleffe ha infatti perso 3-0.