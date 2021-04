Il club rosanero anticipa la terza maglia per la prossima stagione: proteste sui social dei tifosi, che non gradiscono la banda rossoazzurra al centro, chiaro richiamo ai rivali del Catania. Ma basta dare un'occhiata al calendario per rendersi conto che si trattava solo di uno scherzo

Qualcuno che ha abboccato all’amo c’è, probabilmente senza far caso al calendario. E così, dopo aver pubblicato la foto della nuova terza maglia per la prossima stagione, i canali social del Palermo si sono visti inondare di messaggi di tifosi inferociti. Il motivo è da ricercare nella banda verticale al centro della maglia, con il rosso e l’azzurro che sono i colori dei rivali storici del Catania ; ma, come detto, il primo di aprile c’è anche da aspettarsi sorprese del genere.

"Ci avete creduto?"

Ha prevalso l’istinto, in questo caso, con tantissimi tifosi rosanero increduli, per non dire inferociti. A ufficializzare il pesce d’aprile è stato l’intervento del difensore del Palermo Andrea Accardi, che ha tranquillizzato tutti su Instagram: “Ragazzi, ma veramente ci avete creduto? Per noi esistono solamente due colori, il rosa e il nero. Forza Palermo!”.