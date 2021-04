La Ternana torna in B dopo 3 anni: Avellino ko 4-1

La squadra di Lucarelli vince 4-1 lo scontro diretto con l'Avellino e conquista la promozione in Serie B con quattro giornate di anticipo, allungando a +18 in classifica sul secondo posto. Succede quasi tutto nel primo tempo, con il vantaggio di Falletti dopo meno di 60 secondi. Paghera firma il raddoppio, Furlan la chiude al 24'. Nella ripresa Partipilo fa poker, accorcia Dossena nel finale. I rossoverdi tornano in B dopo tre anni di assenza: ecco la festa in campo degli umbri