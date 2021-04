Il Bari esonera Carrera: in panchina torna Auteri

È durata appena 12 partite l’avventura di Massimo Carrera sulla panchina del Bari. All’indomani del pareggio interno per 2-2 contro il Palermo, la società biancorossa ha deciso per un nuovo ribaltone in panchina esonerando Carrera e affidando la squadra nuovamente a Gaetano Auteri, sollevato dall’incarico lo scorso 9 febbraio con la squadra in seconda posizione (oggi il Bari è quarto nel girone C di Serie C, vinto dalla Ternana). Una decisione presa per dare una nuova scossa all’ambiente in vista dei playoff, con l'obiettivo Serie B che resta in cima ai pensieri del club e della famglia De Laurentiis.