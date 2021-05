Come spesso accade, i playoff di Serie C hanno regalato grandi emozioni a partire dalle gare d'andata del primo turno nazionale. Vince il Palermo, che batte 1-0 l'Avellino grazie al calcio di rigore conquistato al minuto 87 per atterramento in area di Broh e realizzato da Roberto Floriano. Cade invece il Bari, che perde 1-0 sul campo della Feralpisalò e rimanda le sue speranze di qualificazione e di promozione in Serie B alla gara di ritorno del San Nicola. Vince di misura anche il Modena, ma è un 1-0 che vale doppio perchè ottenuto in trasferta sul campo dell'Albinoleffe. Tante emozioni anche nelle altre due sfide, entrambe decise nei minuti finali: la Pro Vercelli ribalta il risultato dopo lo svantaggio iniziale contro il Sudtirol e passa 2-1 grazie alla rete al 95' di Costantino, mentre nell'altra gara botta e risposta negli ultimi 10 minuti tra Matelica e Renate che fissa il risultato sull'1-1 finale. Le gare di ritorno saranno in programma il prossimo mercoledì.