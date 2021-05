Playoff, le partite del secondo turno nazionale

Un posto in B, otto squadre che se lo giocano. Prende il via oggi il secondo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C. Entrano in gioco Alessandria, Padova e Catanzaro, che hanno chiuso al secondo posto i rispettivi gironi, mentre dal primo turno hanno guadagnato il pass per i quarti di finale Feralpisalò, Renate, Sudtirol, Avellino e Albinoleffe. Si giocano partite su andata e ritorno. Il ritorno, in calendario mercoledì 2 giugno, si gioca in casa della testa di serie. Avanza chi ha fatto più punti nella doppia sfida. In caso di parità conta la differenza reti della doppia partita. In caso di ulteriore parità passa la testa di serie (no supplementari, no rigori). Già stabilito il tabellone con le semifinali e la finale. Le gare valide per le semifinali sono in programma tra andata e ritorno domenica 6 giugno e mercoledì 9 giugno, mentre la finale di andata è fissata per domenica 13 giugno, con il ritorno mercoledì 16. Tre delle quattro partite di oggi saranno trasmesse in diretta pay-per-view su Sky Primafila (al costo di 4,99 euro a partita).