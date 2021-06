Allo stadio Euganeo si gioca la finale di andata dei playoff di Serie C. Il Padova, che ha eliminato l'Avellino in semifinale, affronta l'Alessandria che, invece, ha avuto la meglio sull'Albinoleffe. Diverse le assenze per Mandorlini che schiera in avanti Paponi. Longo manda in campo Corazza al posto di Eusepi. Casarini solo in panchina