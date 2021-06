Padova in finale playoff di Serie C, Avellino ko

AVELLINO-PADOVA 0-1

28' Della Latta (P)

AVELLINO (3-5-2): Forte; Laezza (1' st Errico), Dossena, Illanes (33' st Miceli); Rizzo, Adamo (39' st Bernardotto), Aloi, D’Angelo (33' st De Francesco), Tito; Fella (21' st Santaniello), Maniero. All. Braglia

PADOVA (4-3-1-2): Dini; Germano (16' st Nicastro), Kresic, Rossettini, Curcio; Hraiech (43' st Andelkovic), Della Latta, Halfredsson; Ronaldo (29' st Vasic); Chiricò (29' st Jelenic), Paponi (16' st Pelagatti). All. Mandorlini

Ammoniti: Rizzo, Illanes, Dossena, Maniero, Aloi (A), Ronaldo, Hraiech, Chiricò, Rossettini, Vasic (P)

Il Padova vince al Partenio contro l'Avellino dopo l'1-1 dell'andata e si qualifica per la finalissima dei playoff di Serie C. Grande prova di cuore e di carattere per la squadra di Mandorlini, che riesce a passare in trasferta e a superare il turno grazie a un gol segnato nel primo tempo, gestendo poi il risultato nella ripresa. Gara tesa sin dai primi minuti, tanti contrasti, gioco spezzettato e poche emozioni. Il Padova prova ad attaccare e sblocca il match al 28', quando Della Latta scarica in porta di prima intenzione una palla contesa in area di rigore sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Gol pesante che porta la squadra di Mandorlini in situazione di vantaggio, con l'Avellino costretto quindi a rincorrere. Ma è il Padova a sfiorare il raddoppio, con Forte che tiene in piede la squadra di Braglia con un bellissimo intervento su un tiro sporco di Ronaldo. Il primo tempo si chiude con gli ospiti in vantaggio di un gol. Nella ripresa si attende la reazione dell'Avellino, ma dopo pochi secondi Chiricò sfiora lo 0-2 presentandosi davanti a Forte dopo un rimpallo ma si fa fermare dallo stesso portiere nel suo tentativo di dribbling. Braglia cambia volto alla sua squadra passando al 4-3-1-2 e al 7' arriva la prima occasione, con Dossena che si vede respingere un perfetto colpo di testa da Dini. L'Avellino spinge e al 15' ci prova Maniero con un perfetto tiro a giro che sfiora la traversa. Il forcing della squadra campana nell'ultima mezz'ora non porta a nessuna grande occasione, con il Padova che gestisce bene il vantaggio costruito nel primo tempo e porta a casa la qualificazione alla finalissima che vale la promozione in Serie B.