Serie C su Sky: le partite live della 4ᵃ giornata

Serie C in campo tra sabato 18 e domenica 19 settembre per la quarta giornata. Spiccano due big match nel girone C: Catania-Bari e Palermo-Catanzaro. Otto partite in onda sui canali Sky Sport incluse nel pacchetto calcio

Dopo il secondo turno di Coppa Italia che si è disputato in settimana, la Serie C torna in campo per la quarta giornata di campionato. Otto partite in programma sui canali Sky Sport: si parte sabato con Pistoiese-Reggiana, valida per il girone B, e Juve Stabia-Campobasso nel girone C. Il girone meridonale sarà protagonista anche domenica con due big match: sono Catania-Bari e Palermo-Catanzaro. Nel girone A, invece, riflettori puntati sulla Juventus U23 che ospita la Pro Vercelli, prima a punteggio pieno.