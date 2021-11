Serie C su Sky: le partite della 16^ giornata

Tra sabato 27 e domenica 28 novembre appuntamento su Sky con la sedicesima giornata del campionato di calcio di Serie C 2021/2022. Sky trasmette in diretta fino a 8 partite per ogni turno e i match sono disponibili per gli abbonati al Pacchetto Sky Calcio.

Di seguito la programmazione della 16^ giornata:

Sabato 27 novembre

ore 14.30 Catania-Potenza Sky Sport 257 (telecronaca Calogero Destro)

Sky Sport 257 (telecronaca Calogero Destro) ore 17.30 Bari-Latina Sky Sport 253 (telecronaca Federico Botti)

Sky Sport 253 (telecronaca Federico Botti) ore 17.30 Siena-Grosseto Sky Sport 254 (telecronaca Andrea Voria)

Domenica 28 novembre