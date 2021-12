Finisce senza reti il big match della diciannovesima giornata del Girone C di Serie C: il Bari rimane in 10 al 41' per l'espulsione di Terranova, il Palermo ci prova nella ripresa ma non riesce ad approfittarne. I biancorossi rimangono in testa alla classifica, con 8 punti di vantaggio sui rosanero. Al secondo posto sale il Monopoli, che vince 2-1 sul campo della Fidelis Andria e si porta a -7

E' il big match della diciannovesima giornata del Girone C di Serie C, ma per il prestigio delle squadre coinvolte potrebbe tranquillamente essere una sfida di categoria superiore. Al Barbera si affrontano Palermo e Bari, con i rosanero di Filippi che provano ad accorciare il distacco di 8 punti dai biancorossi in testa alla classifica. Operazione che fallisce, nonostante gli ospiti siano rimasti in dieci dal minuto 41 a causa dell'espulsione di Terranova: Palermo-Bari finisce 0-0 e alla fine ai ragazzi di Mignani va bene così. Dopo 40 minuti sostanzialmente equilibrati, la partita infatti cambia ai meno 4 dalla conclusione del primo tempo: Soleri si invola verso la porta e il suo tocco verso Brunori viene intercettato da Terranova con un braccio. Chiara occasione da gol, cartellino rosso e Bari in dieci uomini. Il Palermo ci prova nella ripresa, Filippi inserisce anche le quattro punte nel finale, ma i padroni di casa sbattono in alcune occasioni sul muro eretto da Frattali. A pochi istanti dalla conclusione è però il Bari ad andare vicinissimo al gol: Pucino crossa da destra all'89' e trova Celiento tutto solo in area di rigore, il difensore controlla ma da ottima posizione spara alto sopra la traversa. Finisce 0-0, con le distanze in classifica che rimangono invariate. Accorcia il Monopoli, che vince 2-1 sul campo della Fidelis Andria e sale al secondo posto in classifica, a -7 dal Bari.