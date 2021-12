La seziona fallimentare del Tribunale di Catania ha autorizzato l'esercizio provvisorio dell'azienda, permettendole così di proseguire il campionato di Serie C in corso. Nominati tre curatori per la gestione della società fino a giugno e per trovare le risorse economiche, necessarie per portare a termine la stagione Condividi

Adesso è ufficiale, il Catania Calcio Spa è fallito: lo ha annunciato nel pomeriggio di mercoledì la sezione fallimentare del Tribunale cittadino dopo aver accolto l'istanza della Procura della Repubblica. In seguito alla dichiarazione di fallimento, causata da un grave stato di insolvenza, è stato autorizzato l'esercizio provvisorio dell'azienda che, almeno in termini teorici, dovrebbe permettere alla squadra di terminare regolarmente il campionato di Serie C. Resta da capire però con quali giocatori, visto che tra poche settimane aprirà il mercato di gennaio che potrebbe smembrare la rosa attualmente allenata da Francesco Baldini: quello che è certo è che il Catania scenderà regolarmente in campo nella serata di mercoledì contro il Monopoli, ultimo match di campionato prima della sosta natalizia.

Nominati tre curatori per la gestione della società Intanto, il Tribunale di Catania ha nominato tre curatori che si occuperanno della gestione della società fino al termine della stagione. Si tratta dei commercialisti D'Arrigo e Giucastro e dell'avvocato Basile. Toccherà a loro trovare anche le risorse economiche per portare a termine un campionato, che inevitabilmente prevede anche delle spese per la società catanese. Al momento non c'è stata nessuna reazione da parte dell'attuale società, che ha 30 giorni di tempo per ricorrere contro la decisione di fallimento. Chi potrebbe reagire sono invece i tifosi del Catania, che in queste ore stanno decidendo se presentarsi allo stadio per la sfida contro il Monopoli oppure disertare il match in segno di protesta.