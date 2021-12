Il Palermo ha scelto Silvio Baldini per la panchina. L'ex allenatore, tra le altre, di Empoli e Parma prenderà il posto di Giacomo Filippi , che sarà esonerato. La società rosanero ha optato per questa scelta alla vigilia di Natale, nel tentativo di dare una sterzata alla corsa promozione che si è complicata nelle ultime settimane. Alla base della scelta, ci sono in particolare gli ultimi tre risultati nel girone C di Serie C : il Palermo ha perso il derby contro il Catania e sul campo del Latina, partite intervallate dal pareggio interno contro il Bari, con più di un tempo giocato in superiorità numerica. Alla sosta natalizia, dopo 20 giornate di campionato, il Palermo ha 33 punti ed è in quarta posizione alla pari con la Turris, a -11 dalla vetta .

Baldini e il suo "primo" Palermo

In carriera Baldini ha allenato Viareggio, Massese, Siena, Carrarese, Chievo e Brescia, toccando la Serie A per la prima volta nel 2002 a Empoli. In seguito è stato a Palermo, Parma, Lecce, Catania e Vicenza, prima dell’ultima esperienza in panchina, alla Carrarese, la squadra della sua città. Un incarico accettato senza stipendio e per amore del club. Quello in Sicilia sarà per lui un ritorno a quasi 18 anni dall'addio. Il nastro va riavvolto all'estate 2003. Baldini scelse di salutare l'Empoli e sposare un progetto triennale a Palermo, con l'obiettivo di riportare la squadra - allora in B - in Serie A a 31 anni dall'ultima volta. Nella rosa messa a disposizione dal presidente Maurizio Zamparini c'era un futuro campione del mondo come Luca Toni: il centravanti concluse la stagione con ben 30 reti. A supportarlo, in quella squadra, c'erano tanti giocatori considerati un lusso per la B: da Franco Brienza a Eugenio Corini, fino a Lamberto Zauli, Andrea Gasbarroni, Ighli Vannucchi e Simone Pepe. Curiosità: a centrocampo c'era Daniele Di Donato, allenatore di quel Latina che ha battuto il Palermo il 22 dicembre, decretando di fatto la fine dell'era Filippi. A fine gennaio Toni sarebbe stato raggiunto da un altro degli eroi di Berlino: Fabio Grosso, acquistato dal Perugia. Baldini non era però già più in panchina: nonostante una squadra al terzo posto, in piena zona promozione, la sua esperienza in rosanero si concluse il 26 gennaio 2004, a causa di alcune incomprensioni con Zamparini. Al suo posto arrivò Francesco Guidolin, che mise poi la sua firma sul salto di categoria ottenuto a fine stagione.