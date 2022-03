Il Bari vince a tempo scaduto, Catanzaro ko

Si apre con le partite del girone C la 30esima giornata della Serie C. Match che si sono giocati tutti sabato 5, eccezion fatta per la sfida tra Turris e Fidelis Andria che scenderanno in campo domenica 6, e per Picerno-Campobasso rinviata per neve a data da destinarsi. Il Bari fa il colpaccio e al 92esimo conquista i tre punti nel derby pugliese contro la rivelazione Virtus Francavilla. Il Catanzaro cade a Monopoli 2-1 e si allontana dalla vetta in vista dello scontro diretto della prossima giornata. Tornano a vincere le due siciliane Palermo e Catania rispettivamente contro la Vibonese e il Monterosi Tuscia. Domenica, a partire dalle 14:30, proseguirà il programma della Serie C con le sfide dei gironi A e B.