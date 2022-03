È arrivata un'offerta per l'acquisizione del Catania. A presentarla l'imprenditore Benedetto Mancini, che ha depositato 500 mila euro: "Abbiamo fatto il nostro dovere, ora attendiamo riscontri ufficiali. Ma sono fiducioso: tutti insieme dobbiamo pensare in grande". La sezione fallimentare del Tribunale di Catania adesso provvederà ad effettuare le opportune valutazioni di competenza Condividi

Dopo le prime due andate deserte, la terza asta potrebbe essere quella decisiva per l'acquisizione del Calcio Catania. Martedì 15 marzo si è svolto l'esperimento di vendita con possibile gara per acquisire il ramo d'azienda calcistico della società rossazzurra dopo che il club era stato messo in regime di esercizio provvisorio fino al 17 marzo. A presentare l'unica offerta è stato l'imprenditore Benedetto Mancini, che ha depositato 500 mila euro per l'acquisizione del titolo sportivo. Dopo l'apertura delle buste, il Tribunale di Catania ha ufficializzato il tutto attraverso una nota. La sezione fallimentare adesso provvederà ad effettuare le opportune valutazioni di competenza e la data ultima per un responso definitivo dovrebbe essere appunto quella del 17 marzo.

La nota del Tribunale di Catania vedi anche Quando le big falliscono: come sono risalite? Questo il testo del comunicato stampa firmato dal Presidente del Tribunale di Catania, dottor Francesco Mannino: "Trattandosi di vicenda di particolare interesse sociale, con riferimento alla odierna udienza di vendita in forma telematica del ramo caratteristico calcistico della società fallita Calcio Catania s.p.a., si comunica che, nel termine fissato dall'invito a offrire con gara eventuale pubblicato dalla Curatela in data 8 marzo 2022, è pervenuta all'indirizzo pec del Fallimento una sola offerta irrevocabile di acquisto, in merito alla quale il Collegio dei Curatori ha già rimesso, come per legge, gli atti alla sezione fallimentare del Tribunale di Catania, la quale provvederà ad effettuare le opportune valutazioni di competenza”.