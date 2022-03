In testa nessuno sbaglia, Juventus U23 ko a Lecco

Questo mercoledì si sono disputate le partite valevoli per la 32^ giornata di Serie C. Nel gruppo A, vincono sia il Sudtirol (2-0 contro la Pro Sesto) che il Padova (1-0 contro il Mantova), mentre la Juventus U23 ha perso sul campo del Lecco (2-1). Nel gruppo C, invece, vittorie importanti per il Catanzaro (3-2 a Messina) e per l'Avellino (1-0 a Taranto). In serata, la capolista Bari ha battuto la Juve Stabia consolidando ancora di più il primato in classifica (+10 sul Catanzaro secondo). Di seguito, tutti i risultati della serata.