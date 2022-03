Sudtirol ko a Salò, il Padova vince e va a -4

Si chiude la prima parte della 34^ giornata di Serie C. Sabato dedicato al girone A. La notizia è lo stop della capolista Sudtirol. La squadra di Javorcic, reduce dalla vittoria contro il Seregno, ha perso per 1-0 contro la Feralpisalò di Stefano Vecchi, ex allenatore degli altoatesini, tornata alla vittoria dopo due sconfitte consecutive. Ai lombardi basta un rigore al 91’ di Miracoli per festeggiare i tre punti. Di questo risultato approfitta il Padova, che centra la quarta vittoria consecutiva grazie ai gol di Chiricò Ronaldo e Ceravolo contro il Piacenza. I ragazzi di Oddo si portano a –4 dal primo posto a quattro giornate dalla fine. In zona playoff tornano a vincere Triestina e Lecco, che superano rispettivamente Legnago e Trento. Il Renate conserva la quinta posizione superando per 2-1 la Giana Erminio mentre la Pro Patria si affaccia al decimo posto passando per 2-0 sul campo del Seregno. Nella lotta salvezza, pareggi preziosi per Pro Sesto e Pergolettese contro AlbinoLeffe e Pro Vercelli. Quattro gol e un punto a testa in Mantova-Virtus Verona. Il turno si completerà il 6 aprile con Fiorenzuola-Juventus U23.