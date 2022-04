A Bari si festeggia ancora la promozione in Serie B ottenuta sei giorni fa con la vittoria sul Latina. Luigi De Laurentiis, presidente della società biancorossa, è così intervenuto nel corso di "Live In - Bari" con il direttore di SkyTg24, Giuseppe De Bellis, per ripercorrere le tappe della sua presidenza: "Quando sono arrivato, agosto 2018, avevamo appena tre settimane di tempo per preparare una squadra. Fu come fondare una start-up. Dopo 4 anni e un percorso arduo, complesso e impegnativo, posso dire di essere davvero felice. Ho scoperto una piazza stupenda che merita la Serie A. La B è un punto di partenza".

Gioie e delusioni



"Il periodo peggiore è stato quello del covid. In quella stagione arrivammo anche a un passo dalla promozione, sconfitti in finale playoff con un gol annullato e qualche infortunio. Quella mancata vittoria fu una tragedia". Tutto però è stato cancellato dal passato più recente: "Vittoria con il Latina a parte, i momenti più belli sono stati i successi contro Catanzaro e Francavilla. Emozioni molto intense, lì abbiamo capito di potercela fare".



I progetti sullo stadio



Per l'ottava squadra italiana più seguita dai suoi tifosi allo stadio, i progetti sul San Nicola sono una priorità: "Il sindaco Antonio Decaro ci ha garantito degli ingenti investimenti sulla struttura. Saranno migliorate le coperture, ci sarà un nuovo impianto led, sarà rifatto il manto di gioco e installati seggiolini nuovi, tutti biancorossi". Interventi per un pubblico sempre vicino alla squadra: "Speriamo, nelle partite restanti contro Avellino e Palermo, di battere ancora il record di presenze". Non solo risultati però, il Bari può essere anche una base di rilancio per l'intero sud: "I successi in uno sport così popolare contribuiscono a far conoscere una città che ha molto da mostrare. L'auspicio è di attrarre quante più persone per un rilancio anche socio-economico e non solo sportivo".