Serie C, le gare della 10^ giornata su Sky

Decima giornata del campionato di Serie C: tutte le gare della stagione saranno live su Sky e in streaming su NOW , compresi i playoff, la Supercoppa e la Coppa Italia (dagli ottavi). Si inizia oggi con tre partite in contemporanea alle 20.30, per concludere lunedì con 3 incontri sempre alle 20.30

Tutta la Serie C NOW 2024/2025 è solo su Sky e in streaming su NOW, con tutte le 1.143 partite della regular season, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Ampia copertura anche grazie agli studi, agli approfondimenti e agli highlights delle partite dei tre gironi del torneo su Sky Sport 24, sul sito skysport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport con highlights e approfondimenti delle partite. Da oggi 18 a lunedì 21 ottobre si torna in campo per la decima giornata. Si inizia venerdì con tre match alle 20.30. Domenica sarà possibile seguire gli incontri delle 15 anche in contemporanea grazie a Diretta Gol, su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW.