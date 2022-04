Le partite LIVE su Sky della 37^ giornata

8 partite di Serie C in diretta sui canali Sky Sport da giovedì 14 a sabato 16 aprile. Si parte con Gubbio-Modena e Reggiana-Entella

Tra giovedì 14, e sabato 16 aprile, appuntamento su Sky con la 37ma e penultima giornata del campionato di calcio di Serie C 2021/2022. Sky trasmette in diretta fino a 8 partite per ogni turno e i match sono disponibili per gli abbonati al Pacchetto Sky Calcio.

Serie C su Sky, la programmazione della 37^ giornata

Giovedì 14 aprile

ore 21.00 Gubbio-Modena (diretta Sky Sport 258, telecronaca Andrea Voria)

(diretta Sky Sport 258, ore 21.00 Reggiana-Virtus Entella (diretta Sky Sport 259, telecronaca Giovanni Cristiano)

Sabato 16 aprile