Pari Sudtirol-Padova, ok Catanzaro e Avellino

Il Sudtirol manca l'occasione per chiudere la questione promozione in Serie B in anticipo: lo scontro diretto contro il Padova finisce 0-0 e tutto, quindi, si giocherà nell'ultima giornata. Nel Girone C il Bari pareggia a Taranto, vincono sia Catanzaro che Avellino

Nel Girone A Sudtirol e Padova si annullano: 0-0 è il risultato finale del big match tra la prima e la seconda in classifica. In caso di vittoria, il Sudtirol avrebbe ottenuto la matematica qualificazione in Serie B, ma tutto si deciderà nell'ultima giornata. Nel Girone C, invece, il Bari già promosso pareggia a Taranto. Dietro, vincono sia Catanzaro che Avellino. Di seguito, tutti i risultati delle partite valevoli per la 37^ giornata di Serie C, giocate sabato.