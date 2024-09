Novara, morto a 52 anni il ds Christian Argurio

Il Novara ha comunicato la scomparsa di Christian Argurio, direttore sportivo del club colpito da un malore nella giornata di martedì 17 settembre. Nato in Sicilia 52 anni fa, ha vissuto varie esperienze calcistiche in Italia e in Europa: Messina, Udinese, Bari, Catania, Juventus, Hajduk Spalato, Istra. Il Novara l'aveva convinto lo scorso febbraio a lasciare la Croazia per andare in Piemonte.