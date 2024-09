Curioso fuori programma per i giocatori della Juventus Next Gen, al termine della trasferta in casa del Trapani. Dopo l’1-1 ottenuto in Sicilia, i ragazzi di Montero si sono infatti diretti in aeroporto dove, dopo che il loro volo è stato rinviato più volte, hanno finito per… dormire. Tutto vero, e non c’era altro da fare per i bianconeri. Inseriti nel girone C, quello del Sud, per separarli da Atalanta U23 e Milan Futuro, domenica pomeriggio alle 16.15 i bianconeri hanno affrontato il Trapani per poi salire sul loro aereo in serata e fare ritorno a Torino. Una volta sull’aereo, però, la squadra è stata fatta scendere a causa di un guasto, con il volo rinviato prima alle 2 di notte, poi alle 3 e infine alle 7 del mattino dopo. Morale: i giocatori hanno passata la notte in aeroporto, dormendo lì per quanto possibile, e sono stati imbarcati solo lunedì mattina alle 9. Prossimo impegno dei bianconeri nel turno infrasettimanale di giovedì, contro il Picerno. Fortunatamente per loro… in casa.