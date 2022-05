Pro Patria, Pescara e Pro Vercelli al 2° turno

Nelle prime tre partite valide per il primo turno dei playoff di Serie C, passano Pro Patria (grazie alla vittoria a Lecco), Pescara (basta un pari contro la Carrarese), Pro Vercelli (0-0 contro la Pergolettese) e Virtus Francavilla (2-2 contro il Monterosi Tuscia). Nel pomeriggio attesi tutti gli esiti dei primi match

La Pro Patria batte il Lecco e stacca il pass per il secondo turno. Decisivi i gol di Sportelli al 14', bravo a buttare la palla in porta dopo la respinta del palo sul colpo di testa di Ganz. Nonostante i numerosi tentativi del Lecco, soprattutto nel secondo tempo, è stata la Pro Patria a chiudere il match sul finale, grazie a un gol su punizione del subentrato Pizzul . Lecco eliminato, Pro Patria avanti.

Il Pescara di Zauri parte bene, passando in vantaggio all8' grazie al gol di Cernigoi, ma poi si fa recuperare e va sotto. A poco più di dieci minuti dalla fine, il secondo gol di Cernigoi (sempre di testa) permette al Delfino di passare al secondo turno, in virtù del miglior piazzamento in classifica.

8' Cernigoi (P), 21' Pasciuti (C), 34' D'auria (C), 79' Cernigoi (P)

Match senza reti tra Pro Vercelli e Pergolettese . Passano i padroni di casa, che hanno chiuso al settimo posto il campionato, rispetto al decimo degli ospiti. A cui non mancheranno rimpianti, soprattutto per il rigore sbagliato da Varas (parato da Rizzo).

VIRTUS FRANCAVILLA-MONTEROSI TUSCIA 2-2 (passa la Virtus Francavilla)

7' Buglio (M), 12' Miceli (VF), 44' Patierno (VF), 75' Tartaglia (M)

Virtus Francavilla (3-4-1-2): Nobile; Idda, Miceli, Caporale; Pierno, Franco, Toscano (66' Tchetchua), Enyan (54' Carella); Maiorino (85' Ventola); Prezioso (84' Mastropietro), Patierno. All.: Taurino.

Monterosi (3-5-2): Alia; Rocchi (46' Tartaglia), Borri, Verde (64' Artistico); Parlati, Buglio (90' Luciani), Mbende (86' Caon), Adamo, Tonetto; Ekuban, Franchini. All.: Menichini.

Basta un pari alla Virtus Francavilla per staccare il pass per il secondo turno. Eppure, era partito meglio il Monterosi, passato in vantaggio dopo sette minuti grazie al gol di Buglio. Ma quando l'arbitro ha fischiato la fine del primo tempo, la Virtus aveva già ribaltato il risultato, grazie ai gol di Miceli e Patierno. Al 75' Tartaglia ha pareggiato i conti, ma il Monterosi non è poi riuscito a segnare un altro gol e vincere il match. Meglio posizionata in campionato, la Virtus passa. Percorso finito, invece, per il Monterosi.