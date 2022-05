"Un calcio alla guerra", Campobasso per l'Ucraina

Un anno fa il ritorno tra i professionisti e da poco una salvezza che vale tantissimo dopo lunghe e difficili stagioni nei dilettanti. Il Campobasso si gode la sua Serie C arrivata dopo un percorso di crescita e maturazione che va di pari passo con quella della sua tifoseria, sempre in modo massiccio alle partite in casa e fuori, ma anche molto attenta alle questioni sociali. E' il caso di alcuni gruppi e associazioni come "Passione rossoblù", "Pazzi del Campobasso" e "Cuc 1981" che hanno avviato un’iniziativa per aiutare le famiglie in fuga dall’Ucraina, dove la guerra prosegue in modo devastante ed estenuante.