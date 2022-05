Procede con segnali positivi la trattativa tra il club rosanero e la City Football Group per il passaggio di proprietà. E intanto, il Barbera sarà tutto esaurito per il ritorno del primo turno nazionale dei playoff, contro la Triestina, che si giocherà giovedì. L'amore della piazza per la squadra è stato accolto con grande entusiasmo anche dai potenziali nuovi acquirenti, che sono sempre più convinti di star facendo la scelta giusta nell'acquistare il Palermo

A Palermo ci si sta avviando verso il cambio di proprietà: dopo la notizia della 'due diligence' tra il club rosanero e la City Football Group (la holding gestita dallo sceicco Mansur, a capo del Manchester City), dalle parti del 'Barbera' c'è grande entusiasmo. Lo dimostrano anche i botteghini: sono stati venduti tutti i biglietti per il ritorno dei playoff di Serie C contro la Triestina. I potenziali nuovi acquirenti hanno accolto a loro volta con grande entusiasmo il bagno di folla per il match di giovedì, e sono sempre più convinti di star facendo la scelta giusta nell'acquistare il Palermo. La trattativa per il passaggio di proprietà procede bene, la squadra sta per giocarsi la qualificazione al secondo turno della fase nazionale dei playoff e il Barbera sarà pieno: tutte notizie positive a poche ore da un match importante e decisivo per il finale di stagione. Aspettando un futuro ancor più roseo.