Sudtirol, dalle Dolomiti alla Serie B. Lo speciale

La storica promozione del Sudtirol, per la prima volta nella sua storia in Serie B. Uno speciale per raccontare la squadra di Bolzano che ha chiuso il campionato con la miglior difesa d'Europa con soli 9 gol subiti. Appuntamento mercoledì 11 maggio sui canali Sky Sport e disponibile on demand

Neve e montagne, sci e hockey, vino e spätzle: sono tanti i motivi per cui il Südtirol è conosciuto, ma se dovessimo stilare un elenco sicuramente il calcio sarebbe agli ultimi posti. O meglio, sarebbe stato agli ultimi posti fino a qualche settimana fa. Il 24 aprile, infatti, la squadra che ha sede a Bolzano – e si chiama proprio Südtirol – è stata promossa in Serie B dopo aver dominato il girone A di Serie C, con soltanto nove gol subiti in una stagione (record europeo). In Alto Adige ora ci si prepara a vivere la prima storica annata in quel campionato, in una realtà che ha un legame profondo e radicato col suo territorio, tanto che ad amministrarlo è un gruppo di imprenditori della zona. Con anche la partecipazione di un’associazione di appassionati: bastano 50 euro all’anno per diventare soci e avere un rappresentante nel Consiglio d’amministrazione della società.