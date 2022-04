1/8 Foto Facebook @FC Sudtirol

SUDTIROL IN SERIE B



Fondato nel 1974, promosso in Serie B per la prima volta in 48 anni di esistenza. Ecco la tappa più importante del club di Bolzano che, allenato da Ivan Javorcic, ha vinto il girone A della Serie C a quota 90 punti (5 in più dell'ambizioso Padova). Una pagina indimenticabile per i biancorossi, protagonisti dall'eccellente tenuta difensiva. Già, perché il loro bilancio dei gol subiti è da record in Italia.



Ecco tutte le migliori difese nella storia dei campionati professionistici italiani categoria per categoria