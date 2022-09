Lega Pro, Ghirelli lancia l'allarme conti dei club

E' un vero e proprio grido d'allarme quello lanciato dal presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli attraverso un tweet sul suo profilo personale: ""Il costo dell’energia per i club di serie C rischia di produrre danni pesanti e di far svanire le politiche di contenimento dei costi. Noi siamo il calcio del territorio, il calcio sociale. Il premier Draghi sa che siamo, altresì, un settore produttivo. Occorre intervenire subito". La situazione economica della Lega Pro è negativa e sconta le ingenti perdite legate ai due anni di pandemia solo in minima parte risanati dalla riapertura completa degli stadi. Per questo Ghirelli ha chiesto al Governo un aiuto concreto: “Il governo ci deve considerare un settore produttivo e dare ai Club la possibilità di usufruire di tutti gli interventi, previsti o che saranno varati. Noi, stiamo spingendo affinché gli stadi ed i centri sportivi riconvertano le fonti energetiche in quelle a basso costo e con un impatto ambientale inferiore. Contemporaneamente, stiamo progettando lo stadio come il luogo di una nuova centralità urbana. Abbiamo necessità di essere sostenuti per riconvertire stadi obsoleti, inospitali, con stadi capaci di assicurare migliore accoglienza e nello stesso tempo meno costi energetici”