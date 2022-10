Tris Catanzaro e Pescara, Crotone ko a Foggia

Dopo otto giornate, nel girone C di Serie C è rimasta una sola capolista. È il Catanzaro di Vincenzo Vivarini che ha battuto 3-2 la Vibonese e staccato il Crotone, ko per la prima volta in stagione nella trasferta di Foggia. Una vittoria sofferta per i calabresi che si sono ritrovati sotto nel punteggio con i gol di Polidori e Monteagudo. Cianci e Curcio, però, hanno regalato la vittoria al Catanzaro, adesso a +3 sulla coppia Pescara-Crotone. I rossoblu hanno perso 1-0 allo "Zaccheria" di Foggia: decisivo il gol di Vuthaj che ha interrotto una serie di quattro partite senza vittorie. Tris casalingo, invece, per il Pescara, trascinato contro l'Andria da Lescano, autore di una doppietta. Prosegue, infine, l'ottimo momento della matricola Gelbison: i campani, alla loro prima partecipazione in Serie C, hanno centrato il quarto successo consecutivo, piegando il Messina con la rete di Fornito a 4 minuti dalla fine.