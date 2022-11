Non si ferma il dominio calabrese nel girone C: il Catanzaro in casa vince con facilità contro il Gelbison, mentre il Crotone prova a tenere il passo dei corregionali con il successo esterno sul campo della Viterbese. Nel Girone B, la Reggiana vince in Sardegna contro la Torres e sorpassa l'Entella, fermata dal pari contro San Donato. Anche il Gubbio, vincente contro la Lucchese, supera la squadra ligure in classifica

Ribaltamenti nel gruppo B, status quo confermato in quello C. Il 14^ turno del campionato di Serie C offre l'inaspettato pareggio nel testacoda tra Virtus Entella e San Donato. L'ex capolista va anche sotto con Marzierli al 53' e riesce a compiere solo una rimonta a metà grazie a Zamparo al 67'. Sono brave ad approfittare dello svarione della Virtus sia la Reggiana che il Gubbio. La prima vince sul campo della Torres con i gol di Pellegrini e Montalto negli ultimi venti minuti di gioco. La seconda si impone contro la Lucchese grazie alla doppietta di Arena al 12' e al 66'. Ora la Reggiana guida la classifica con 27 punti, uno in più del Gubbio e due in più dell'Entella. In coda il San Donato resta ultimo, seppur con un po' più di fiducia.

Nel gruppo C continua la corsa solitaria del Catanzaro. Il Gelbison viene piegato senza troppe storie dalla solita, implacabile coppia Iemmello-Biasci (doppietta del primo e sigillo del secondo). In 14 partite i giallorossi hanno ora un bilancio di 12 vittorie e 2 pareggi con 39 gol fatti e appena 6 subiti. Eppure a quattro punti prova a mantenere il ritmo il Crotone: la Viterbese viene piegata da Pannitteri e Chirico (doppietta), rendendo inutile il momentaneo pareggio di Marotta. La Viterbese è ora ultima a 11 punti in compagnia della Fidelis Andria (vincente contro il Monterosi Tuscia) e del Messina (1-1 in casa contro il Potenza).