Vince la Reggiana, Gubbio ed Entella non sbagliano

La squadra di Diana sempre in vetta nel girone B grazie alla vittoria per 2-0 contro il Rimini. Gubbio ed Entella non sbagliano e restano in scia, vince anche il Cesena. Pareggio nel derby toscano tra Siena e Carrarese

Quattro squadre in due punti. Regna ancora il totale equilibrio nel girone B di Serie C, anche dopo la quindicesima giornata. In vetta c'è sempre la Reggiana che ha centrato il suo sesto risultato utile consecutivo, battendo 2-0 il Rimini con i gol di Montalto e Lanini. Tengono il passo della capolista anche Gubbio ed Entella, distanti appena un punto. Gli umbri hanno piegato 1-0 il San Donato Tavarnelle, ultimo in classifica, conquistando la terza vittoria di fila; i liguri, invece, hanno battuto 2-1 la Vis Pesaro, interrompendo una serie di tre pareggi consecutivi. Completa il "quartetto" il Cesena che ha vinto 1-0 in casa dell'Olbia. Tra gli altri risultati, finisce 0-0 il derby toscano tra Siena e Carrarese.