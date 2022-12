Pari Reggiana e Gubbio, il Cesena si avvicina

Rallenta il passo la capolista Reggiana nella 18^ giornata del girone B di Serie C. Reduce da quattro vittorie consecutive, la formazione di Aimo Diana non è andata oltre lo 0-0 contro l'Olbia, squadra attualmente in lotta per non retrocedere. Del passo falso della Reggiana non ne ha approfittato il Gubbio, secondo a un punto dalla vetta, che ha pareggiato a reti bianche in casa della Torres. Si avvicinano alla testa della classifica, invece, Cesena e Pontedera: i bianconeri hanno vinto in rimonta in casa della Vis Pesaro, mentre i granata, al quinto successo di fila, hanno battuto la Fermana con la doppietta di Nicastro.