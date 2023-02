Spari su auto di Calabro, allenatore Francavilla

Spari contro l'auto dell'allenatore della Virtus Francavilla, squadra pugliese che milita in Serie C. Calabro è stato svegliato nella notte dai colpi diretti alla sua autovettura, parcheggiata davanti a casa a Melendugno, in provincia di Lecce. Sul fatto indagano i Carabinieri

Colpi di pistola contro l'auto e lunotto della vettura in frantumi. L'episodio nella notte a Melendugno, in provincia di Lecce. Ignoti hanno esploso i colpi contro l'autovettura di Antonio Calabrio, 46 anni, allenatore della Virtus Francavilla, squadra che milita in Serie C, attualmente in una posizione di classifica tranquilla. Calabro si è accorto di quanto stava accadendo intorno alle 4 del mattino. L'auto, un'Audi, era parcheggiata nei pressi della sua abitazione. L'allenatore è stato svegliato dai colpi. Due, presumibilmente di pistola, indirizzati al mezzo. Sul posto i Carabinieri che indagano sull'accaduto partendo dalle dichiarazioni della vittima e dalla ricerca di telecamere di videosorveglianza nella zona.