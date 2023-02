Naufragio in Calabria, l'omaggio del Crotone

Una folta delegazione della squadra del Crotone, con in testa il capitano Vladimir Golemic e l’allenatore Lamberto Zauli, ha reso omaggio questo pomeriggio alle vittime del naufragio di domenica scorsa avvenuto a Steccato di Cutro, a pochi chilometri a sud della città capoluogo. Golemic ha deposto un mazzo di fiori davanti ai cancelli del Palazzetto dello sport di Crotone dove sono state composte le salme di bambini, donne e uomini annegati nel mare Ionio. Dopo un momento di preghiera la delegazione del Crotone è andata via visibilmente commossa. I volti tirati di Mogos, Chiricó e compagni hanno raccontato di ragazzi molto colpiti questa tragedia, mente Golemic non è riuscito a trattenere le lacrime. Sul mazzo di fiori deposto dal capitano del Crotone la scritta "Dolore e lacrime per voi…non si può morire così”