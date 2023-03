Cosa dice il Codice di Giustizia sportiva: la disposizione del 2017

E' una disposizione del 2017 del Codice di Giustizia Sportiva (CGS) che disciplina in situazioni analoghe a quella dello scorso dicembre: "Durante le gare o le situazioni collegate allo svolgimento delle loro attività, ai tesserati è fatto divieto di avere interlocuzioni con i sostenitori o di sottostare a manifestazioni e comportamenti degli stessi che costituiscono forme di intimidazione, determinano offesa, denigrazione, insulto per la persona o comunque violino la dignità umana". E in tema di sanzioni aggiunge: "In caso di violazione del divieto si applicano le sanzioni di cui all'articolo 9, comma 1, lettera e) ovvero la squalifica per una o più giornate e, in caso di condotta di particolare violenza o di particolare gravità, la squalifica non inferiore a quattro giornate. Non solo: unitamente alle sanzioni previste dalle lettere e) o h), in ambito professionistico si applica la sanzione di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d) nelle seguenti misure: