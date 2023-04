Delicato scontro salvezza nel girone A di Serie C tra Albinoleffe e Mantova, un derby lombardo vinto 2-0 dagli ospiti grazie anche all'incredibile papera del portiere Pagno in occasione del raddoppio di Mensah. Il portiere esegue la rimessa del fondo: il tocco debolissimo però non viene notato dal compagno di squadra, il difensore Mirko Saltarelli, che se ne disinteressa. A quel punto, senza poter eseguire un secondo tocco, Pagno si arrende a Mensah, bravo a intuire la situazione creatasi