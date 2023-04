Imminente il ritorno di Domenico Di Carlo sulla panchina del Pordenone: esonerato a marzo, con la squadra al terzo posto in classifica, l'allenatore è pronto a tornare per le ultime due partite del Girone A di Serie C, in cui militano i "Ramarri".



Di Carlo era stato esonerato il 5 marzo scorso, dopo il pareggio interno con la Pergolettese, con la squadra affidata a Mirko Stefani, allenatore dell’Under 17 neroverde ed ex capitano della squadra friulana. Lasciò il Pordenone al terzo posto, a -3 dalla capolista Feralpisalò: 6 partite dopo, lo ritroverà quarto, a -9 dalla capolista che nel frattempo è stata aritmeticamente promossa in B. Stefani, alla guida del Pordenone, ha ottenuto due vittorie, due pareggi e due sconfitte: l'ultima, decisiva, quella casalinga contro la Pro Vercelli.