Con le prime nove partite della fase regionale, al via i playoff di Serie C. Venerdì alle 16.30 "Area C - Speciale playoff" su Sky Sport 24

Dopo un'attesa più lunga del previsto, sono finalmente pronti a partire i playoff di Serie C, che decreteranno chi, oltre a Feralpisalò, Reggiana e Catanzaro, giocherà in Serie B la prossima stagione. Su Sky Sport 24 al via "Area C - Speciale playoff", l'approfondimento curato da Marco Demicheli e Luca Mastrorilli per seguire la fase finale della stagione di Serie C. Primo appuntamento venerdì alle 16.30 sul canale 200.