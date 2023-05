Il calendario del 2° turno dei playoff di Serie C

Continuano i Playoff di Serie C per la stagione 2022/23, da vivere in diretta su Sky e in streaming su NOW, per gli abbonati al Pacchetto Sky Calcio. Oggi, domenica 14 maggio, riprende la corsa per la promozione in Serie B, con le sfide del secondo turno utili a definire gli accoppiamenti del primo turno nazionale. Alle 15 si gioca Gubbio-Pontedera, con la telecronaca di Cristiano Tognoli (Sky Sport Calcio, Sky Sport 252 e NOW). Alle 18 la seconda sfida, con Andrea Voria che commenterà Foggia-Potenza (Sky Sport Calcio, Sky Sport 252 e NOW). Chiude il secondo turno Carrarese-Ancona, affidata al commento di Calogero Destro (Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e NOW).

La programmazione delle partite di andata del secondo turno di Playoff in diretta su Sky e in streaming su NOW:

DOMENICA 14 MAGGIO