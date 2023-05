Il calendario del 1° turno dei playoff di Serie C

Riprende la corsa per la promozione in Serie B, con le sfide di andata del primo turno nazionale dei Playoff di Serie C da vivere in diretta su Sky e in streaming su NOW, per gli abbonati al Pacchetto Sky Calcio. Alle 20.30 si gioca Audace Cerignola-Foggia, con la telecronaca di Manuel Favia (Sky Sport 256 e NOW). Stessa ora per la seconda sfida, con Elia Faggion che commenterà Virtus Verona-Pescara (Sky Sport 257 e NOW). Alle 20.30 anche Pro Sesto-Vicenza, affidata al commento di Giovanni Poggi (Sky Sport 258 e NOW).



La programmazione delle partite di andata del primo turno nazionale di Playoff

GIOVEDÌ 18 MAGGIO ore 20.30