Incendio allo Iacovone, cosa è successo

2-0 per il Taranto grazie alle reti di Antonini e Kanoute, ma a far parlare è quanto successo al fischio finale. L'incendio, scoppiato in curva Sud, non ha causato feriti ma ingenti danni. La causa, secondo le testimonianze al vaglio della Digos, potrebbe essere stato un fumogeno gettato su materiale di plastica e rotoli di catrame per i tappeti di erba sintetica stipati sotto gli spalti. In quel settore, si trovavao circa 250 tifosi rossoneri, entrati nell'impianto a metà ripresa per via di un incidente sulla statale 106. Le fiamme, partite dalla curva, si stavano per propagare anche in tribuna: per via del fumo denso, i vigili del fuoco, bersagliati da una sassaiola al loro arrivo dai tifosi ospiti, hanno così fatto evacuare lo stadio mettendo in sicurezza la struttura grazie al lavoro durato tutta la notte.